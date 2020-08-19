«Газпром» докупает суда для «Северного потока — 2»

Изначально судно под именем Bourbon Surf принадлежало международной компании Bourbon offshore, которая предоставляла свой флот для «Северного потока — 2». Однако в марте, как сообщало норвежское издание Sunnmotsposten, Bourbon Surf перешел в собственность кипрской Sevnor, у которой есть подразделения в Норвегии и России.