Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля
Смотрите также
Причиной госпитализации Ефремова был инсульт
Два человека задержаны у Минского тракторного завода
Суд допросил Никиту Высоцкого в качестве свидетеля по делу Ефремова
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
Верховный суд запретил в России движение АУЕ
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре 2020 года
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
«Сочи» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ
В Мосгордуме назвали дату похорон актера Николая Губенко
Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии
Настя Каменских показала фигуру без одежды
СКР расследует дело о гибели российского генерала в Сирии
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
Пять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Волгограде
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель
В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса
В Белоруссии число погибших в ходе беспорядков увеличилось до трех
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
В США высоко оценили смекалку подводников флота России в Арктике
ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля
Два человека задержаны у Минского тракторного завода
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Тихановская призвала Евросоюз поддержать «пробуждение» Белоруссии
Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Суд допросил Никиту Высоцкого в качестве свидетеля по делу Ефремова
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
Подробнее о событии