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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:07
News.ru

Доллар снизился до 73,11 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29
RT на русском

Рубль вновь растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:03
Интерфакс

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов в среду

Интерфакс03:45
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

ТАСС03:32
Росбалт

Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

Росбалт04:02
Профиль

Доллар подешевел до 73,11 рубля

Профиль03:39

Ермак назвал дезинформацией данные о причастности Украины к провокации с «вагнеровцами» в Белоруссии

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.
Украина.ру03:38

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

Ожидается, что будут третья и четвертая волны коронавируса, поэтому надо привыкнуть к жизни в новых условиях, об этом заявил глава Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда, сообщает японский телеканал NHK.
Российская газета03:32
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