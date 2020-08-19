Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Рубль вырос к доллару

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

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Потерпевшие по делу Ефремова подали к нему иск на 1 рубль

Суть событий вчера в 09:43
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома

Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
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147 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

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В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
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Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

По оценкам организации, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам — 3,9%. В 2019-м разрыв был почти двукратным.
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В Белоруссии задержан объявленный Россией в розыск пассажир из Украины

В Белоруссии задержан 34-летний мужчина с ножом и револьвером, объявленный Россией в розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.
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Общество

ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста у проходной Минского тракторного завода, сообщает портал Tut.by.
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Происшествия

СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание.
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Космос

«Роскосмос» сравнил МКС с дедушкой, которому подарят новый галстук

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Австрия призвала провести новые выборы президента Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал провести новые выборы президента Белоруссии.
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
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Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Российские граждане не пострадали во время военного мятежа в Мали.
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Купаловский театр в Минске заблокировали после протестов сотрудников

Сотрудники и актеры Купаловского театра в Минске не могут попасть в здание. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на актеров.
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Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж

Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина в своем Instagram опубликовала новые фото и рассказала, что вышла замуж.
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Общество

В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
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Названы замедляющие работу смартфона приложения

Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме.
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«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

РИА Новости вчера в 16:54
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Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
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Политика

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
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В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину

Испугавшись, девочка решила убежать, однако мужчина догнал ее, ударил ножом в спину и попытался скрыться.
РБК вчера в 15:01
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Футбол

Белорусский футболист обратился к россиянам: «Я прошу вас, не надо нам помогать»

Драгун признался, что испытывает чувство стыда в связи с событиями в Белоруссии.
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Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище

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Общество

Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран

Правительство Финляндии приняло решение вернуть ограничения на границе для приезжающих в страну из десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в них.
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Разведенный Прилучный раскрыл причину потери близких людей

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Авторы Baldur’s Gate 3 опубликовали системные требования игры

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Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
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