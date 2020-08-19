Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подали к нему иск на 1 рубль
Суть событий вчера в 09:43
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье
147 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 147 человек.
Уральский меридиан 03:33
Политика
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
BFM.ru вчера в 17:28
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом
В Краснодаре COVID-19 обнаружен у 35 человек, в Усть-Лабинском районе – у 6, в Выселковском и Северском районах – у 5. В Тихорецком и Туапсинском районах заболели по 4 жителя, в Славянском, Красноармейском, Апшеронском – по 3. В Тимашевском, Павловском, Кавказском районах и в Новороссийске по 2 зараженных.
Администрация Краснодарского края 03:38
Экономика
Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов
По оценкам организации, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам — 3,9%. В 2019-м разрыв был почти двукратным.
Известия вчера в 21:01
Происшествия
В Белоруссии задержан объявленный Россией в розыск пассажир из Украины
В Белоруссии задержан 34-летний мужчина с ножом и револьвером, объявленный Россией в розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета.
Lenta.ru 03:25
Общество
ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода
Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста у проходной Минского тракторного завода, сообщает портал Tut.by.
Ведомости 03:46
Происшествия
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание.
Известия 02:54
Политика
Австрия призвала провести новые выборы президента Белоруссии
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал провести новые выборы президента Белоруссии.
Piter.tv 02:20
Общество
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс 17 августа в 08:58
Политика
Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Российские граждане не пострадали во время военного мятежа в Мали.
Газета.Ru 02:29
Общество
Купаловский театр в Минске заблокировали после протестов сотрудников
Сотрудники и актеры Купаловского театра в Минске не могут попасть в здание. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на актеров.
РБК 03:49
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина в своем Instagram опубликовала новые фото и рассказала, что вышла замуж.
Территория новостей вчера в 00:21
Общество
В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
Гаджеты
Названы замедляющие работу смартфона приложения
Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме.
Lenta.ru вчера в 23:26
Футбол
«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
РИА Новости вчера в 16:54
Политика
Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением
О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
РБК 02:40
Политика
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:22
Происшествия
В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину
Испугавшись, девочка решила убежать, однако мужчина догнал ее, ударил ножом в спину и попытался скрыться.
РБК вчера в 15:01
Футбол
Белорусский футболист обратился к россиянам: «Я прошу вас, не надо нам помогать»
Драгун признался, что испытывает чувство стыда в связи с событиями в Белоруссии.
Sport.ru 02:29
Шоу-бизнес
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
RT на русском вчера в 05:35
Общество
Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран
Правительство Финляндии приняло решение вернуть ограничения на границе для приезжающих в страну из десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в них.
ТАСС 01:54
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный раскрыл причину потери близких людей
Народные новости 02:35
Гаджеты
На телефонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Компания Google, в свою очередь, не намерена предоставлять обновления безопасности для гаджетов.
Evo-rus.com 02:20
Гаджеты
Онлайн-продажи смартфонов в России ставят рекорды на фоне пандемии
Компания Counterpoint Technology Market Research зафиксировала рекордный уровень онлайновых продаж смартфонов в России по итогам второй четверти текущего года.
3DNews 03:16
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 опубликовали системные требования игры
Студия Larian представила системные требования Baldur's Gate 3. Эта информация появилась на странице грядущего тайтла в Steam после новой презентации игрового процесса и анонса даты релиза.
CyberSport.ru вчера в 16:31
Политика
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
РБК 00:19