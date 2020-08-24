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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известия24 августа в 06:18
Национальная служба новостей

Рубль укрепился к доллару и евро

Национальная служба новостей24 августа в 05:37
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

ТАСС24 августа в 03:02
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru24 августа в 03:19
Московский Комсомолец

На открытии торгов Мосбиржи снизились курсы доллара и евро

Московский Комсомолец24 августа в 03:11
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском24 августа в 03:02
Аргументы и Факты

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Аргументы и Факты24 августа в 03:59

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
REGNUMвчера в 10:30
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
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«Газпром» назвал планируемый уровень газификации России к 2030 году

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 2030 году.
Rambler News Service24 августа в 05:54
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40

Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газетавчера в 10:15
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Ученый рассказал, меняется ли климат на других планетах

Некоторые энтузиасты, утверждают, что глобальное потепление на Земле – естественного происхождения, говорят, вот посмотрите, на Марсе тоже климат меняется – теплеет, и значит, у нас тут теплеет, это всё естественно, климат изменяется на всех планетах сразу.
Портал Поисквчера в 03:41