Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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