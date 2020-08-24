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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известиявчера в 06:18
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

ТАССвчера в 03:02
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19
Московский Комсомолец

На открытии торгов Мосбиржи снизились курсы доллара и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:11
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:11
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
Аргументы и Факты

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Аргументы и Фактывчера в 03:59

В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемиологической ситуации.
В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года
RT на русском22:16
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Крым признан самым проблемным регионом РФ по обеспечению водой

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что Крым стал самым проблемным регионом РФ по объему потерь воды при доставке к потребителю, с этим связана нехватка воды на полуострове, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты00:30
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Врач назвал способ застраховаться от морщин

Дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, что есть два способа застраховать себя от раннего появления морщин, передает радио Sputnik.
Невские Новости23:00
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Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54