Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Курс доллара понизился до 74,52 рубля

REGNUM08:30
ПРАЙМ

Курс рубля корректируется вверх после обновления минимумов за несколько месяцев

ПРАЙМ09:06
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:11
Аргументы и Факты

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Аргументы и Факты03:59
Московский Комсомолец

На открытии торгов Мосбиржи снизились курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:11
Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известия06:18
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

ТАСС03:02

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
892

Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M.
CNews06:54

КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с оскорблением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
RT на русском08:46

Дивиденды по всему миру сократились рекордными темпами с 2009 года

По данным Janus Henderson, общий объем дивидендов во втором квартале сократился во всех регионах мира, за исключением Северной Америки — благодаря компаниям из Канады, которые, в отличие от своих американских соседей, смогли позволить себе не сокращать дивиденды.
Коммерсантъ08:16
1

В Крыму началось отключение воды из-за засухи и обмеления водохранилищ

Первый этап начинается 24 августа: в указанных районах отключат горячую воду и снизят потребление холодной воды, в большинстве населенных пунктов рядом со столицей вода будет подаваться два раза в сутки по несколько часов.
BFM.ru07:18
22

Кравчук сообщил об обращении Лукашенко к Путину за военной помощью

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
РБК08:47
38

Призы Берлинского кинофестиваля сделали «гендерно-нейтральными»

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale изменили порядок присуждения наград, введя вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник в РИА Новости.
РИА Новости08:31
3

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
992

Комитет по иностранным делам Европарламента заслушает Тихановскую

Европейский парламент опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что Комитет по иностранным делам ЕП во вторник проведет внеочередное заседание, на котором выступит Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах в Белоруссии.
Московский Комсомолец08:08
8

Начаты государственные испытания новейшей российской ЗРС С-500

Кубинка, Московская область, 24 августа 2020, 15:45 — REGNUM Государственные испытания новейшей российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 начались и в настоящее время идет подготовка к ее серийному производству.
REGNUM08:45
24