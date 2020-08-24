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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известия24 августа в 06:18
Национальная служба новостей

Рубль укрепился к доллару и евро

Национальная служба новостей24 августа в 05:37
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском24 августа в 03:02
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru24 августа в 03:19
Московский Комсомолец

На открытии торгов Мосбиржи снизились курсы доллара и евро

Московский Комсомолец24 августа в 03:11
Аргументы и Факты

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Аргументы и Факты24 августа в 03:59
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

ТАСС24 августа в 03:02

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
РИА Новостивчера в 16:45
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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В Кремле допускают рефинансирование части долга Белоруссии

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии, Песков ответил, что вопросы рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга России ранее неоднократно обсуждались и если они поступят, то будут рассматриваться Минфином.
Военное обозрениевчера в 08:57
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