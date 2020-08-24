Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля
Смотрите также
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Суд отложил заседание по делу Ефремова на 31 августа
В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Падение неизвестного небесного тела зафиксировано в Японии
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
Подробнее о событии