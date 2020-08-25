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REGNUM
REGNUM

Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM По состоянию на 18:19 мск евро подорожал на 1 рубль 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 89,07 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 30 марта 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб.. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс11:31
Подробнее о событии
Интерфакс

Евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта

Интерфакс11:38
RT на русском

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года

RT на русском11:23
Lenta.ru

Курс евро побил исторический максимум

Lenta.ru10:44
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей

ТАСС11:22
Росбалт

Российская нацвалюта падает, курс евро превысил 89 рублей

Росбалт11:36
Дума ТВ

Доллар упал до 74,59 рубля

Дума ТВ04:11
Evo-rus.com

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей

Evo-rus.comвчера в 06:49

Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
RT на русском12:26
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,3K

Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
2K

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ru08:23
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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