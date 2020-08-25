Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,59 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,11%, до отметки в 74,59 рубля, при этом курс евро прибавил 0,08%, достигая 88,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.