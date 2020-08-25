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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,59 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,11%, до отметки в 74,59 рубля, при этом курс евро прибавил 0,08%, достигая 88,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль днем перешел к снижению к доллару и в большей степени – к евро

ПРАЙМ07:53
Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известиявчера в 06:18
Аргументы и Факты

На открытии торгов курс доллара снизился до 74,59 рубля

Аргументы и Факты04:42
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:11
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,59 рубля

ТАСС03:17
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01
Expert.ru

Курс доллара: Сбербанк назвал важный рубеж для рубля

Expert.ru06:44

В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
Ведомости13:27
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Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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Названы даты поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса

Гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции может начаться 15—20 сентября, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском13:30

42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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