Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,95 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,43%, до отметки в 74,95 рубля, курс евро опустился на 0,13%, до 89,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:10

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

News.ru03:30

Доллар подешевел до 74,95 рубля

Профиль03:22

Курс доллара опустился до 75,2 рубля

Компания03:17

Евро и доллар опускаются к рублю

Газета.Ru03:14

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,95 рубля

ТАСС03:04

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Политика

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.
РБК 09:30
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Политика

Лукашенко поручил помочь застрявшим на границе паломникам-хасидам

REGNUM 08:33
Общество

У Ефремова появился новый адвокат

У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат.
RT на русском 10:00
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Общество

Мясников обратился к Навальному

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к Алексею Навальному, который недавно вышел из комы в берлинской клинике Charite.
РИА Новости 09:02
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Транспорт

Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения

Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
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Футбол

Четыре футболиста «Енисея» заразились коронавирусом

13 сентября в Ярославле должен был состояться матч ФНЛ между «Шинником» и «Енисеем», но он был отменён из-за случаев заражения коронавирусом в красноярском клубе.
REGNUM 07:58
Происшествия

В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе высокого давления произошел в ночь на 15 сентября в районе населенного пункта Чабаны Киевской области.
РБК вчера в 20:55
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Общество

«Газпром нефть» собралась присвоить цитаты Тони Роббинса и Гёте

Российская компания «Газпром нефть» собралась сделать своей интеллектуальной собственностью цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, немецкого писателя Вольфганга Гёте и английского философа Джона Локка.
Lenta.ru 08:48
Происшествия

Пожару на рынке в Шахтах присвоен третий ранг сложности

Пожару на центральном рынке в Шахтах присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания выросла до 700 кв. м. Об этом сообщили в МЧС.
RT на русском 10:10
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Армия и оружие

Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru 09:57
Политика

МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, заявил МИД Украины.
Аргументы и Факты 08:29
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Происшествия

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

РБК 10:06
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Общество

Сафронову покажут материалы, в передаче которых его обвиняют

Следователь по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Александр Чабан покажет обвиняемому материалы, которые по версии обвинения он передавал разведке Чехии.
URA.Ru 09:38
Политика

Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.
Ведомости 09:28
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Общество

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса.
Газета.Ru 05:06
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Армия и оружие

Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

REGNUM 08:14
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Космос

Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

Ведомости 07:57
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Кино

Фильм «Мулан» не оправдал ожиданий от кассовых сборов в Китае

Киноадаптация популярного мультфильма "Мулан" показала низкие кассовые сборы в Китае, собрав всего 23 миллиона долларов, сообщает Variety.
Экономика сегодня 02:49
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Политика

Путин сообщил об эффективной борьбе с коронавирусом в стране

Россия эффективно противостоит коронавирусной инфекции, оставаясь на 100-м месте по уровню смертности от этой инфекции.
Известия 09:50
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Армия и оружие

В МИД Армении заявили о военных приготовлениях Азербайджана и Турции

Азербайджан и Турция концентрируют вооруженные силы и проводят другие военные приготовления, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 сентября на совместном брифинге в Каире с главой МИД Египта Самехом Шукри.
ИА Красная Весна вчера в 05:22
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Авто

Toyota RAV4 возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Деловое.ТВ 09:56
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Армия и оружие

В США призвали готовиться к крупной войне c Россией и Китаем

Новый глава штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун сравнил потери и риски возможной войны Штатов с Россией и КНР со Второй мировой войной.
Комсомольская правда 12 сентября в 13:51
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Политика

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости 06:35
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Политика

Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального

Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.
Телеканал 360° вчера в 04:47
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Энергетика

Эксперты спрогнозировали последствия отказа от «СП-2» для Украины

Складывающиеся в мире события могут повлиять на запуск Северного потока - 2. Эксперт Александр Собко спрогнозировал возможные последствия для Польши, Турции и Украины.
Политическая Экспертиза 09:21
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Происшествия

Болельщики «Ростова» избили фанатов «Локомотива» возле одного из баров

Metaratings 08:55
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Футбол

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости 08:16
Космос

«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии

Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.
Ридус вчера в 03:20
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Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек

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Авто

Hyundai Tucson нового поколения представлен официально

Южнокорейский автопроизводитель официально презентовал новое поколения кроссовера Tucson, опубликовав его изображения и раскрыв технические характеристики.
Discover24 03:10
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