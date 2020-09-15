Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,95 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,43%, до отметки в 74,95 рубля, курс евро опустился на 0,13%, до 89,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7411 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.
РБК 09:30
Общество
У Ефремова появился новый адвокат
У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат.
RT на русском 10:00
Общество
Мясников обратился к Навальному
Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к Алексею Навальному, который недавно вышел из комы в берлинской клинике Charite.
РИА Новости 09:02
Транспорт
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
Футбол
Четыре футболиста «Енисея» заразились коронавирусом
13 сентября в Ярославле должен был состояться матч ФНЛ между «Шинником» и «Енисеем», но он был отменён из-за случаев заражения коронавирусом в красноярском клубе.
REGNUM 07:58
Происшествия
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе высокого давления произошел в ночь на 15 сентября в районе населенного пункта Чабаны Киевской области.
РБК вчера в 20:55
Общество
«Газпром нефть» собралась присвоить цитаты Тони Роббинса и Гёте
Российская компания «Газпром нефть» собралась сделать своей интеллектуальной собственностью цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, немецкого писателя Вольфганга Гёте и английского философа Джона Локка.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
Пожару на рынке в Шахтах присвоен третий ранг сложности
Пожару на центральном рынке в Шахтах присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания выросла до 700 кв. м. Об этом сообщили в МЧС.
RT на русском 10:10
Армия и оружие
Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ
После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru 09:57
Политика
МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма
Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, заявил МИД Украины.
Аргументы и Факты 08:29
Общество
Сафронову покажут материалы, в передаче которых его обвиняют
Следователь по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Александр Чабан покажет обвиняемому материалы, которые по версии обвинения он передавал разведке Чехии.
URA.Ru 09:38
Политика
Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.
Ведомости 09:28
Общество
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса.
Газета.Ru 05:06
Космос
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Ведомости 07:57
Кино
Фильм «Мулан» не оправдал ожиданий от кассовых сборов в Китае
Киноадаптация популярного мультфильма "Мулан" показала низкие кассовые сборы в Китае, собрав всего 23 миллиона долларов, сообщает Variety.
Экономика сегодня 02:49
Политика
Путин сообщил об эффективной борьбе с коронавирусом в стране
Россия эффективно противостоит коронавирусной инфекции, оставаясь на 100-м месте по уровню смертности от этой инфекции.
Известия 09:50
Армия и оружие
В МИД Армении заявили о военных приготовлениях Азербайджана и Турции
Азербайджан и Турция концентрируют вооруженные силы и проводят другие военные приготовления, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 сентября на совместном брифинге в Каире с главой МИД Египта Самехом Шукри.
ИА Красная Весна вчера в 05:22
Армия и оружие
В США призвали готовиться к крупной войне c Россией и Китаем
Новый глава штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун сравнил потери и риски возможной войны Штатов с Россией и КНР со Второй мировой войной.
Комсомольская правда 12 сентября в 13:51
Политика
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости 06:35
Политика
Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального
Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.
Телеканал 360° вчера в 04:47
Энергетика
Эксперты спрогнозировали последствия отказа от «СП-2» для Украины
Складывающиеся в мире события могут повлиять на запуск Северного потока - 2. Эксперт Александр Собко спрогнозировал возможные последствия для Польши, Турции и Украины.
Политическая Экспертиза 09:21
Происшествия
Болельщики «Ростова» избили фанатов «Локомотива» возле одного из баров
Metaratings 08:55
Футбол
Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева
По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости 08:16
Космос
«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии
Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.
Ридус вчера в 03:20
Футбол
Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек
Общественная служба новостей 13 сентября в 20:48
Авто
Hyundai Tucson нового поколения представлен официально
Южнокорейский автопроизводитель официально презентовал новое поколения кроссовера Tucson, опубликовав его изображения и раскрыв технические характеристики.
Discover24 03:10