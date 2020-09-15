Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,43%, до отметки в 74,95 рубля, курс евро опустился на 0,13%, до 89,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,95 рубля

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