Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаКурс рубля снижается к доллару и евро

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевела на 3,1% — до 37,53 доллара за баррель, а цена марки WTI потеряла в цене 4,3%, снизившись до 34,93 долл. за баррель. 11 июня курс доллара обновил максимум с мая, достигнув отметки 70,15 рубля.
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Рубль дешевеет при открытии торгов

Вести.Ru03:35

Курс доллара на МосБирже увеличился до 69,69 рубля

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов после укрепления накануне

Интерфакс03:46

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

ТАСС03:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:18

Рублю не удается развить позитивную динамику, несмотря на отскок нефти Brent выше $40

ПРАЙМ06:22
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

КП - Беларусьвчера в 05:02
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Экономика

Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму

Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Экономика

Оценены масштабы кризиса в Швеции

Эксперты оценили масштабы кризиса в Швеции — крупнейшей экономики Скандинавии.
Lenta.ru 07:07
Общество

Александр Лебедев запустит русскоязычный сайт The Independent

Российский предприниматель Александр Лебедев запустит русскоязычный сайт британского издания The Independent, которым владеет с 2010 года, заявил он в интервью телеканалу РБК.
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В НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса

В НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса.
Piter.tv 06:19
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Политика

МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана

Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.
RT на русском 07:28
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
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Транспорт

В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Эксперимент проведут в сентябре на одной из линий метро — снизят цену поездок во внепиковый период утром, чтобы уменьшить нагрузку в часы пик.
РИА Новости 07:14
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
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Здоровье

Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения

Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края, говорится в совместном заявлении пресс-службы губернатора и правительства региона и ООО "РН-Ванкор".
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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

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Группу Little Big обвинили в плагиате

Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате.
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Игры

EA показала дебютный трейлер Star Wars: Squadrons

Трейлер проекта появился в YouTube-канале издателя 15 июня.
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В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
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В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы

REGNUM 07:29
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Происшествия

16 медиков заразились коронавирусом в воронежской райбольнице

В Таловской райбольнице Воронежской области выявлена вспышка коронавируса. Там заразились 16 медиков, сообщают .
De Facto 01:55
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Общество

Части работающих пенсионеров с 1 июля повысят пенсии

Ряду категорий работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года повысят пенсии.
Вести Подмосковья вчера в 02:36
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