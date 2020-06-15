Финансы

Ньюс-НННьюс-ННРубль дешевеет к доллару и евро

Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро вслед за динамикой валют на Forex

Интерфакс12:51

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль дешевеет при открытии торгов

Вести.Ru03:35

Курс доллара на МосБирже увеличился до 69,69 рубля

News.ru03:22

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:18

Рубль вечером стабилен к доллару и укрепляется к евро

ПРАЙМ14:12

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

ТАСС03:02
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet появились в России

SpeedMe вчера в 03:06
170
Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
1,4K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10
34
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
48
Общество

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.
РБК 00:58
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
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Футбол

Гвардиола считает, что «Сити» не сможет часто играть матчи

Все про Спорт ру 13:33
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Телеканал 360° 14:11
26
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
48
Технологии

Пользователи Windows 10 May 2020 пожаловались на зелёные и синие линии на экране

Пользователям Windows всё ещё приходится сталкиваться с новыми проблемами с представленным в конце мая крупным апдейтом Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
UfaTime.ru 14 июня в 04:59
4
Здоровье

В Хабаровском крае выявили коронавирусную инфекцию у 3153 человек

«У 45% новых инфицированных коронавирусом граждан зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания», — сообщает Минздрав Хабаровского края.
Transsibinfo 08:55
86
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
422
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
2
Космос

На МКС протестируют туалет для полетов на Марс

Комплекс разработан с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com.
МИР 24 вчера в 14:58
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
4,8K
Общество

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 18:43
Общество

Собянин анонсировал полное открытие кафе и ресторанов через неделю

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу позволит полностью возобновить работу всех кафе и ресторанов в столице через неделю, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
38
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
1
Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
2,1K
Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
274
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
1,5K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
1,6K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом

О чем Бабкина не стесняется говорить. Заявив, что с Александром Яковлевичем они "делали сообща удивительные вещи".
Российская газета 09:53
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
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Политика

Украина отказалась считать обязательными минские соглашения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер.
Lenta.ru вчера в 12:22
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