Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1% - до отметки в 69,84 рубля, курс евро прибавил 0,3% - до 78,58 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,84 рубля

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