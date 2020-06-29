Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,84 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1% - до отметки в 69,84 рубля, курс евро прибавил 0,3% - до 78,58 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:12

Рубль подешевел к бивалютной корзине в начале торгов на опасениях второй волны COVID-19

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Курс доллара растёт на открытии торгов МосБиржи

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Курс доллара поднялся выше 70 рублей

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Рубль растет к доллару и теряет к евро на открытии торгов

Экономика сегодня03:07

Рубль снижается к евро в начале торгов

RT на русском03:03

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей

ТАСС03:52
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Энергетика

Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество

В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM 03:27
1,2K
Транспорт

«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД

Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
Вести.Ru 03:10
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
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Происшествия

Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
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Происшествия

В Норильске локализовали пожар на полигоне с промышленными отходами

РИА Новости 03:41
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Армия и оружие

США так надеялись на «русский след» в Ливии, что упустили египетский

РИА Новости 01:00
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,6K
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
668
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Политика

В Красноярске журналист ВГТРК уволился, отказавшись голосовать по Конституции

Ведущий «Вестей» в Красноярске Владимир Жаринов назвал голосование по правкам в Конституцию «историческим преступлением».
Собеседник 02:47
6
Политика

Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова, отвечавшего за информационную безопасность

Соколов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимался вопросами информационной безопасности и курировал исполнение одноименного федерального проекта нацпроекта "Цифровая экономика".
ТАСС 03:53
Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

Взгляд.ру 03:35
2
Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
29
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
8,9K
Политика

Трамп заявил о прекращении вандализма в США после ужесточения законов

Глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье: "С тех пор, как была введена очень действенная мера тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, и множество граждан по всей стране были задержаны, вандализм полностью прекратился".
РЕН ТВ вчера в 10:03
Политика

Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС

Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
49
Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
80
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
2,6K
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:49
107
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

К сожалению, за последние сутки 3 человека умерло. Всего за время пандемии от ковида на Дону скончались 120 человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:52
1,3K
Общество

В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина назвала количество россиян, которые получают пенсии в России.
Моя Москва.онлайн 03:28
2
Общество

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
329
Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
345
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
665
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала готовиться жить в мире, где США не будут мировой державой.
News.ru вчера в 14:35
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
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Культура

Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении

Новый фильм Netflix рассказывает об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в Евровидении.
Вечерняя Москва 02:22
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