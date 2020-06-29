Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,29 руб. (+0,4%), а курс евро - на 78,76 руб. (+0,1%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.
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Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru 28 июня в 08:47
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
Происшествия
Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток
Как сообщает 47news, около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.
Фонтанка.Ру 02:53
Общество
Петербуржцу дважды выдали бюллетень для голосования по поправкам
Александр Федосеев из Петербурга 29 июня рассказал, как получил сразу два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию.
Peterburg2.ru 01:41
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
За четыре дня голосования в экзитполе ВЦИОМ приняли участие более 163 тыс. человек.
Кубань 24 вчера в 03:06
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Происшествия
В центре Краснодара застрелили мужчину
Вечером в понедельник в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю.
ТАСС вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
28 июня 39-летняя певица Саша Зверева в очередной раз стала мамой.
Uznayvse.ru 28 июня в 14:08
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
Общество
В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА
Встреча ЦСКА – "Спартак" состоится 30 июня на поле армейцев. Матч запланирован на 20:30 по московскому времени.
Вести.Ru 02:37
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили вчера в 05:51
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37