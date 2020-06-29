Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,29 руб. (+0,4%), а курс евро - на 78,76 руб. (+0,1%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ

Финмаркетвчера в 12:33

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

ТАСС03:08

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:15

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфаксвчера в 04:44
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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Шоу-бизнес

Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru 28 июня в 08:47
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Происшествия

Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток

Как сообщает 47news, около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.
Фонтанка.Ру 02:53
Общество

Петербуржцу дважды выдали бюллетень для голосования по поправкам

Александр Федосеев из Петербурга 29 июня рассказал, как получил сразу два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию.
Peterburg2.ru 01:41
21
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

Экзитпол ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

За четыре дня голосования в экзитполе ВЦИОМ приняли участие более 163 тыс. человек.
Кубань 24 вчера в 03:06
17K
Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Происшествия

В центре Краснодара застрелили мужчину

Вечером в понедельник в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю.
ТАСС вчера в 17:42
53
Шоу-бизнес

Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

28 июня 39-летняя певица Саша Зверева в очередной раз стала мамой.
Uznayvse.ru 28 июня в 14:08
9
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
292
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
5
Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 показали эффективность

Три прототипа российской вакцины от коронавируса показали свою эффективность.
Деловое.ТВ 01:46
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Общество

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
13
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

Встреча ЦСКА – "Спартак" состоится 30 июня на поле армейцев. Матч запланирован на 20:30 по московскому времени.
Вести.Ru 02:37
Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Новые автомобили вчера в 05:51
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Финансы

Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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