По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,29 руб. (+0,4%), а курс евро - на 78,76 руб. (+0,1%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

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