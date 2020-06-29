Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,95 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Здоровье
Врач рассказала, как наладить обмен веществ после самоизоляции
РИА Новости 29 июня в 10:30
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Футбол
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38
Наука
Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
Rusargument вчера в 20:10
Политика
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на одном из УИКов Москвы.
Lenta.ru 04:08
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Наука
В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей
Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com 03:13
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года.
РИА Новости вчера в 12:56
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru вчера в 10:39
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Футбол
Марадона может возглавить сборную Испании после выборов в RFEF
У тренера есть договорённость с Антонио Торресом, одним из кандидатов на пост президента Королевской футбольной федерации (RFEF), сообщает Infobae.
Pravda.Ru 02:58
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса
Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае выросло до 3743 человек, в том числе 124 пациента с COVID-19 скончались.
Рифей-Пермь 03:38
Общество
За сутки в России выявлено 6556 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 6 556 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 091 (31,9%).
Стерлеград 03:34
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Культура
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище.
Кавказский узел вчера в 16:41
Политика
Китай посоветовал США «попробовать» ввести санкции против Гонконга
Китай покажет решимость защищать себя и нанести ответный удар, если США попробуют ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин 1 июля на брифинге.
ИА Красная Весна 02:08
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Этапы реформы по вывозу медицинских отходов Московская область собирается создать территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), утвердить тариф на их вывоз и построить необходимую инфраструктуру.
РБК 02:03
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru вчера в 00:54