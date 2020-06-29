Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
Известия 04:47
Кино
Марк Хэмилл поделился вырезанной сценой из фильма «Звездные войны: Новая надежда»
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в многочисленных фильмах по вселенной «Звездных войн», поделился интересной информацией во время подкаста с братьями Руссо.
Телепрограмма 04:07
Происшествия
В Тульской области обнаружено тело пропавшей девочки
Накануне поздно вечером в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального следственного комитета, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, 106 гвардейской Воздушно-дисантной дивизии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад.
Тульские СМИ вчера в 02:39
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа вчера в 02:30
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус
Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Гаджеты
Твердотельный накопитель T-Force Cardea Ceramic C440 оснащен интерфейсом PCIe 4.0
Компания Teamgroup представила под маркой T-Force, выделенной для компонентов игровых компьютеров, твердотельный накопитель Cardea Ceramic C440.
iXBT.com 04:10
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
Общество
На Аляске из-за таяния вечной мерзлоты увеличилась численность бобров
Климатологи рассказали, почему на Аляске за последнее время количество бобров увеличилось.
Дни24 02:38
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили вчера в 05:51
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru вчера в 10:23
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
Экономика
В центре Петербурга закрылось 120 магазинов и ресторанов
За прошедшие три месяца на десяти основных торговых улицах Санкт-Петербурга закрылось 120 магазинов и заведений общественного питания.
Моллы.Ru 04:01
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08