Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 245

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 650

Шоу-бизнес Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель. 12

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Происшествия На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. 2,1K

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