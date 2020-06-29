Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс рубля упал до минимума

Lenta.ru04:36

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:37

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

ТАСС03:08

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфаксвчера в 04:44
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

АМИТЕЛ 02:49
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
Известия 04:47
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Кино

Марк Хэмилл поделился вырезанной сценой из фильма «Звездные войны: Новая надежда»

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в многочисленных фильмах по вселенной «Звездных войн», поделился интересной информацией во время подкаста с братьями Руссо.
Телепрограмма 04:07
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Происшествия

В Тульской области обнаружено тело пропавшей девочки

Накануне поздно вечером в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального следственного комитета, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, 106 гвардейской Воздушно-дисантной дивизии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад.
Тульские СМИ вчера в 02:39
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа вчера в 02:30
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Происшествия

На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус

Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
2,1K
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Гаджеты

Твердотельный накопитель T-Force Cardea Ceramic C440 оснащен интерфейсом PCIe 4.0

Компания Teamgroup представила под маркой T-Force, выделенной для компонентов игровых компьютеров, твердотельный накопитель Cardea Ceramic C440.
iXBT.com 04:10
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
96
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
469
Общество

На Аляске из-за таяния вечной мерзлоты увеличилась численность бобров

Климатологи рассказали, почему на Аляске за последнее время количество бобров увеличилось.
Дни24 02:38
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Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

Новые автомобили вчера в 05:51
38
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
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Игры

Ремастер Crysis получит геймплейный трейлер в начале июля

News.ru 01:59
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Экономика

Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
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Экономика

В центре Петербурга закрылось 120 магазинов и ресторанов

За прошедшие три месяца на десяти основных торговых улицах Санкт-Петербурга закрылось 120 магазинов и заведений общественного питания.
Моллы.Ru 04:01
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
132
Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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