По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%). Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,77% - до $41,6 за баррель.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

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Политика Байден поддержал борьбу с расизмом, преклонив колено На опубликованных видео Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также преклонили колено. https: / / twitter.com / madeleinerivera / status / 1281330786403340288 Напомним, акции против расизма проходят в крупных городах США с конца мая, когда полицейский убил темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. 14

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Политика Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой. 48

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Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 26

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Политика Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 8

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Армия и оружие В российской армии создадут мобильные полки ЗРПК ПВО «Панцирь» Москва, 9 июля 2020, 23:40 — REGNUM Российское военное ведомство начинает формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», сообщает 9 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.