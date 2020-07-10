Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%). Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,77% - до $41,6 за баррель.
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Рубль упал по отношению к доллару и евро

РИАМО04:29

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Газета.Ru03:15

Рубль упал к доллару и евро на открытии торгов

Телеканал 360°04:07

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

ТАСС03:22

Рубль снижается в начале дня на фоне дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:12

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:30
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
205
Политика

Байден поддержал борьбу с расизмом, преклонив колено

На опубликованных видео Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также преклонили колено. https: / / twitter.com / madeleinerivera / status / 1281330786403340288 Напомним, акции против расизма проходят в крупных городах США с конца мая, когда полицейский убил темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
REGNUM 01:57
14
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
7
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
37
Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:09
17
Происшествия

В Калининградской области коронавирус нашли у двоих детей

За прошедшие сутки в Калининграде коронавирус обнаружили у двоих детей.
Каскад 04:42
1
Политика

Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
48
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
7
Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru вчера в 09:09
47
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2,1K
Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
15
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
269
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
45
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
26
Кино

Паулина Андреева сыграет возлюбленную Цоя в фильме Алексея Учителя

Паулина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, а в подписи рассказала, что в скором времени на экраны выйдет фильм Алексея Учителя «Цой».
Дни24 вчера в 05:17
Здоровье

В России число умерших от коронавируса превысило 11 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявили 6 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 713 936.
Новый День 04:19
1
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today 08 июля в 07:35
6
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
8
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
2
Происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
2
Армия и оружие

В российской армии создадут мобильные полки ЗРПК ПВО «Панцирь»

Москва, 9 июля 2020, 23:40 — REGNUM Российское военное ведомство начинает формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», сообщает 9 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
REGNUM вчера в 16:40
Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса

Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM 04:10
1,3K
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
202
Космос

Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе

Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
Москва 24 вчера в 07:50
5
Здоровье

В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
4
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Футбол

На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста

Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Армия и оружие

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
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Как работают Яндекс.Новости?
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