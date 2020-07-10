Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%). Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,77% - до $41,6 за баррель.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Политика
Байден поддержал борьбу с расизмом, преклонив колено
На опубликованных видео Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также преклонили колено. https: / / twitter.com / madeleinerivera / status / 1281330786403340288 Напомним, акции против расизма проходят в крупных городах США с конца мая, когда полицейский убил темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
REGNUM 01:57
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:09
Происшествия
В Калининградской области коронавирус нашли у двоих детей
За прошедшие сутки в Калининграде коронавирус обнаружили у двоих детей.
Каскад 04:42
Политика
Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru вчера в 09:09
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Кино
Паулина Андреева сыграет возлюбленную Цоя в фильме Алексея Учителя
Паулина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, а в подписи рассказала, что в скором времени на экраны выйдет фильм Алексея Учителя «Цой».
Дни24 вчера в 05:17
Здоровье
В России число умерших от коронавируса превысило 11 тысяч человек
За минувшие сутки в России выявили 6 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 713 936.
Новый День 04:19
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today 08 июля в 07:35
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Армия и оружие
В российской армии создадут мобильные полки ЗРПК ПВО «Панцирь»
Москва, 9 июля 2020, 23:40 — REGNUM Российское военное ведомство начинает формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», сообщает 9 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
REGNUM вчера в 16:40
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса
Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM 04:10
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Космос
Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе
Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
Москва 24 вчера в 07:50
Здоровье
В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Футбол
На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста
Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Армия и оружие
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59