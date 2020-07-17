Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:03 мск курс доллара находился на уровне 71,31 рубля (+0,45%), евро увеличивался до 81,31 рубля (+0,4%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Армия и оружие
Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США
Соединенные Штаты имеют «чрезвычайно боеспособную ядерную триаду» и намерены в будущем «сохранять это превосходство» над противниками и конкурентами, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Взгляд.ру 15:21
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили почти у 20% жителей Нью-Йорка
«Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей [города] Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — цитирует «РИА Новости» заявление Бруно.
Известия 15:07
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Общество
Билеты могут стать дешевле: авиакомпания «Аврора» перейдет к регионам
"Аэрофлот" продаст свой пакет акций в авиакомпании "Аврора": Сахалин получит компанию для Дальнего Востока, а в состав акционеров могут войти и другие регионы.
Вести.Ru 07:12
Автоспорт
Motorsport: «Феррари» не будет увольнять Бинотто
Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя в «Феррари», несмотря на неудачный старт сезона для команды в «Формуле-1».
Матч ТВ 07:53
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Транспорт
РЖД запустили скоростные «Ласточки» между Москвой и Костромой
РЖД запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Костромой, передает корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 08:20
Наука
Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Газета DAILY 14:02
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Культура
Выгодные абонементы для киноманов приготовил видеосервис Wink
Победа 26 15 июля в 12:00
Политика
Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР
Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ru 15:52
Автоспорт
Два случая заболевания коронавирусом выявлены в «Формуле-1»
Российская газета 14:35
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
RT на русском 11:47
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Футбол
Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»
Спорт-Экспресс 06:25
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках.
Piter.tv вчера в 06:31