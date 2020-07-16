Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
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Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Происшествия
Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки
«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
REGNUM 09:23
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Гаджеты
Запуск Qualcomm Snapdragon 875G состоится в первом квартале 2021 года
Интересно, что в документе указан только один флагманский процессор Snapdragon 875G, который появится на рынке в первом квартале следующего года.
Ридус 07:36
Хоккей
Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом
У форварда "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, он изолирован от команды, сообщил генеральный менеджер омского хоккейного клуба Алексей Волков.
РИА Новости 08:09
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов
Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий.
Rambler News Service 08:09
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Политика
Польский президент оценил звонок российских пранкеров
Дуда заподозрил неладное во время разговора с ними. Польский президент Анджей Дуда оценил звонок российских пранкеров.
Деловое.ТВ 04:14
Общество
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Политика
Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Здоровье
Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля
По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:37
Здоровье
Любимую еду россиян признали опасной
Любимые россиянами колбасы, полуфабрикаты и газированные напитки могут нарушить фосфорно-кальциевый обмен в организме.
Московский Комсомолец 03:49
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Футбол
Тебас высказал сомнения в честности решения CAS по «Манчестер Сити»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что решение CAS об отмене санкций к «Манчестер Сити» выглядит пристрастным.
ProstoProSport вчера в 16:59
Общество
Город в США выплатит репарации чернокожим
Телеканал 360° 07:41
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21