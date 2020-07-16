Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль снизился к доллару

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Рубль в ходе торгов дешевеет к доллару и евро

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Рубль умеренно подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти

Интерфакс03:31

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля

ТАСС03:04

Рубль днем продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и снижающейся нефти

Финмаркет09:15

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:11
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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