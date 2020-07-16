Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Футбол
«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Футбол
ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:15
Общество
Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию
Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле—мае.
Коммерсантъ 03:58
Политика
Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России
Ключевой задачей российской экономической политики является восстановление максимальной занятости населения.
Политика Сегодня 07:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Армия и оружие
США обвинили ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН
Ранее ЧВК «Вагнер» обвиняли в применении химического оружия в Ливии.
Новые Известия 03:14
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Нюша призналась, что разбила брак Игоря Сивова
На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей. Но это не помешало артистке закрутить с ним роман.
StarHit.ru 06:30
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Политика
Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»
Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Общество
Жителей Свердловской области призвали воздержаться от посещения пляжей
Екатеринбург в эфире 08:20
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Космос
Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект
Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24
Общество
Число безработных в Саратовской области выросло в 4,4 раза
Как рассказал на совещании по ситуации на рынке труда губернатор Валерий Радаев, по сравнению с 1 апреля численность безработных выросла в 4,4 раза.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:51
Экономика
Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд
На закрытии торгов в среду, 15 июля, ADS HeadHunter стоили $20,5 за штуку, капитализация составляла $1,025 млрд.
РБК 06:12
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Самого себя Владимир Владимирович может охарактеризовать словом «поиск». А настоящее счастье журналист связывает исключительно с «любовью».
Московский Комсомолец 07:59
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05