Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Рубль слабо снижается к доллару и евро

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