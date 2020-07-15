Финансы
Газета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Армия и оружие
МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru вчера в 06:54
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Общество
Менее 600 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Еще 531 человек заразился в Москве коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.
Росбалт 03:32
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Здоровье
В Казахстане число носителей SARS-CoV-2 за десять дней выросло почти на 40%
За десять дней карантинных ограничений число инфицированных выросло на 38,2%. За это время инфекцией заразились 18 017 человек.
ИА Красная Весна 03:31
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Происшествия
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
РИА Новости вчера в 10:50
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч
За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:33
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Политика
Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции
Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском вчера в 09:30
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 02:10
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.
ТАСС 02:42
Общество
В Москве открылась запись на ПЦР-тестирование на коронавирус
В Москве открылась запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 03:40
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили 14 июля в 03:07
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Игры
Devolver Digital показала новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Devolver Digital опубликовала второй геймплейный трейлер Serious Sam 4. Выход игры намечен на август 2020 года.
Cyber.sports.ru вчера в 03:50
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Авто
Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro
Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.
Известия 03:25