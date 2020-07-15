Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:03 мск курс доллара находился на уровне 71,31 рубля (+0,45%), евро увеличивался до 81,31 рубля (+0,4%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля

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