Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:03 мск курс доллара находился на уровне 71,31 рубля (+0,45%), евро увеличивался до 81,31 рубля (+0,4%).
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Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Актриса Орлова высказалась о романе Прилучного и Карпович
Мирослава Карпович — хорошая девочка, и никто не может контролировать свои чувства и предсказать, когда и к кому они появятся, заявила порталу «НьюИнформ» Марина Орлова, российская актриса театра и кино.
NewInform 08:11
Игры
Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store
На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Гаджеты
Пользователи смартфонов Huawei пожаловались на быструю разрядку
Пользователи смартфонов Huawei пожаловались на быструю разрядку устройств.
Ferra вчера в 11:07
Здоровье
Жительница Владимира отсудила у медицинского центра 65 000 рублей
Жительница города Владимир обратилась в суд с иском к ООО «Центр профилактики и реабилитации» о взыскании стоимости оказанных медицинских услуг и компенсации морального вреда.
Довод 09:15
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Общество
В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России
Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
Капитал страны 02:38
Общество
Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и пришла в ужас
Преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева решила на собственном опыте ощутить, каково сдавать ЕГЭ выпускникам.
Live24 08:44
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Полунин объяснил «исчезновение» татуировки с Путиным со своей груди
Танцовщик Сергей Полунин на днях опубликовал в Instagram фото с чистой кожей и без татуировки с изображением президента России Владимира Путина на груди.
Газета.Ru 08:39
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Футбол
Колодин: Слуцкий много кричал, орал. Поэтому казался страшным
Экс-игрок сборной России Денис Колодин поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Чемпионат 08:12
Происшествия
Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.
Российская газета 07:52
Экономика
HeadHunter в ходе SPO оценили в $1 млрд
Капитализация сервиса по поиску работы HeadHunter в ходе вторичного размещения акций (SPO) на фондовой бирже NASDAQ превысила $1 млрд.
Коммерсантъ 09:25
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках.
Piter.tv 06:31