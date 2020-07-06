Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля
Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости 16:44
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК 20:09
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Политика
Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям
Фу Цун заявил, что Россия с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям, в отличие от США.
ТАСС 22:25
Общество
На создание рабочих мест Вологодская область получит 52 млн рублей
СеверИнфо вчера в 09:13
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ 22:57
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Прежде пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими гражданами. В связи с этим они получали выплаты на детей.
Evo-rus.com 05:15
Армия и оружие
ЗРС С-500 «Прометей» поступят в ВС России уже в 2020 году
Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей" в российскую армию запланированы на нынешний год.
Газета.Ru 17:50
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Происшествия
В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.
Российская газета 21:17
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
Происшествия
В Японии из-за ливней погибли 57 человек
Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 22:10
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС 15:50
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову
Российская газета вчера в 12:41
Политика
Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК 22:21
Футбол
«Челси» претендует на Кая Хаверца и готов платить ему 8 млн евро в год
Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 млн евро.
Bobsoccer 06:06
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Здоровье
В связи с резким ростом количества инфицированных на Алтае ужесточают меры
Отрицательная динамика (точнее, быстро растущее количество заболевших) сохраняется на протяжении нескольких дней, только за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заболевания.
Бийский рабочий 12:00
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51