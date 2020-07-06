Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

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