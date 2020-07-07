Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля
Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Экономика
Раскрыто влияние пандемии коронавируса на продажи велосипедов
Пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, этот тренд не обошел стороной и Россию, пишут в среду, 8 июля, «Известия».
Lenta.ru 18:42
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Биатлон
Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили
Алексей Панич, представляющий интересы в суде знаменитой российской биатлонистки Ольги Зайцевой, рассказал, что наличие царапин не говорит о том, что пробы подменили.
CT news 13:48
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
Русский музей запустил первый онлайн-курс по искусству XX века
На онлайн-платформе «Лекториум» стартует первый массовый музейный курс «В поисках современности: русское искусство XX века».
Город+ 05:13
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 10:00
Футбол
Юрий Семин: «Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на пост спортивного директора „Локомотива“»
Сто раз предлагал (голос Семина становится чуть веселым – примечание Sports.ru).
Sports.ru 17:30
Происшествия
В смерти сахалинца в долинской ЦРБ не нашли связи с коронавирусом
Причиной смерти мужчины, умершего вчера в долинской ЦРБ, является патологический процесс, обусловленный прогрессированием хронической почечной недостаточности, как следствия тяжелого течения сахарного диабета, сообщает телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 04:31
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Министерство здравоохранения Пермского края сообщило о смерти Ирины Пекарской, которая пострадала в результате трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году.
Live24 05:56
Общество
Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге
Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
Происшествия
В Калининграде задержали вербовщиков террористической группировки
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Калининграде четверых вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации.
Известия 16:27
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Наука
На Мадагаскаре обнаружили миниатюрного предка динозавров и птерозавров
Ученые из Американского музея натуральной истории обнаружили в триасовых отложениях Мадагаскара мелкую ископаемую рептилию, от которой произошли динозавры и птерозавры.
МонаВиста 12:11
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, каковы шансы на выздоровление продюсера
Аргументы недели 15:53
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 10:20
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире.
Что происходит вчера в 08:03