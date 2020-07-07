Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

Экономика Раскрыто влияние пандемии коронавируса на продажи велосипедов Пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, этот тренд не обошел стороной и Россию, пишут в среду, 8 июля, «Известия».

Биатлон Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили Алексей Панич, представляющий интересы в суде знаменитой российской биатлонистки Ольги Зайцевой, рассказал, что наличие царапин не говорит о том, что пробы подменили.

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 87

Экономика Золото обновило ценовой максимум с 2011 года Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.

Культура Русский музей запустил первый онлайн-курс по искусству XX века На онлайн-платформе «Лекториум» стартует первый массовый музейный курс «В поисках современности: русское искусство XX века».

Политика КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Происшествия В Калининграде задержали вербовщиков террористической группировки Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Калининграде четверых вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации. 143

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 4

Наука На Мадагаскаре обнаружили миниатюрного предка динозавров и птерозавров Ученые из Американского музея натуральной истории обнаружили в триасовых отложениях Мадагаскара мелкую ископаемую рептилию, от которой произошли динозавры и птерозавры. 5

Авто Компания Lexus обновила флагманский седан LS Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. 51