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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 10 августа

Право.ру04:47
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБК03:13
Фонтанка.Ру

Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Фонтанка.Ру03:14
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАСС03:04
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUM01:08

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
REGNUM08:02
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Белорусов в соцсетях призвали к уличному протесту и всеобщей забастовке

Белорусов призывают скупить в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: любые защитные каски или шлемы; плотно прилегающие защитные очки; респираторы или противогазы; защитные щитки на голени и руки.
Взгляд.ру07:58

Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК.
РИА Новости07:37
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56

Ковидные больницы в Челябинске возвращают к обычной работе

Уже с сегодняшнего дня перестанут поступать ковидные больные в перинатальный центр, в Центр материнства и детства Магнитогорска, в гинекологическое отделение первой городской больницы, которая работает как ковидная база.
74.ru03:00

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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