В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Белорусов призывают скупить в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: любые защитные каски или шлемы; плотно прилегающие защитные очки; респираторы или противогазы; защитные щитки на голени и руки.
Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
Уже с сегодняшнего дня перестанут поступать ковидные больные в перинатальный центр, в Центр материнства и детства Магнитогорска, в гинекологическое отделение первой городской больницы, которая работает как ковидная база.
Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Мировой суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн руб. компанию Google за повторное нарушение, связанное с показом в результатах поиска запрещенного в России контента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.