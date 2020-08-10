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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБКвчера в 03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАССвчера в 03:04
Финмаркет

Доллар подорожал на 14 копеек

Финмаркетвчера в 05:02
Фонтанка.Ру

Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:14
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUMвчера в 01:08

Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском ликвидируют до сентября 2021 года

Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском планируется ликвидировать до 1 сентября 2021 года, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.
Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском ликвидируют до сентября 2021 года
Коммерсантъ00:50

Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Газета.Ru22:32
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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