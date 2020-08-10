Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля
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По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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