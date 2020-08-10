Как сообщают инсайдеры, страница станет активной ближе к концу лета: на 13 августа запланировано событие Coming soon to Steam («EA Access — скоро появится Steam»), которое состоится в 21:00 по московскому времени.
За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
За происходящим наблюдали журналисты, в том числе сотрудники российских СМИ, которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.
Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала американскую компанию Apple виновной в злоупотреблении на рынке онлайн-приложений, компании выдано предписание об устранении нарушений, говорится в сообщении регулятора.