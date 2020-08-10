Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.