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Инфорос
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБК03:13
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Инфорос04:21
News.ru

Доллар США на МосБирже вырос до 73,85 рубля

News.ru03:52
Финмаркет

Рубль днем немного повышается к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти

Финмаркет08:46
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАСС03:04

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Мишустин передал Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах

Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
REGNUM10:47
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

За происходящим наблюдали журналисты, в том числе сотрудники российских СМИ, которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.
РБК10:50
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Футболист «Баварии» Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Интерфакс-Спорт07:40

Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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ФАС обвинила Apple в злоупотреблении на рынке онлайн-приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала американскую компанию Apple виновной в злоупотреблении на рынке онлайн-приложений, компании выдано предписание об устранении нарушений, говорится в сообщении регулятора.
Rambler News Service11:13