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Инфорос
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
Фонтанка.Ру

Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Фонтанка.Ру03:14
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБК03:13
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 10 августа

Право.ру04:47
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАСС03:04
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUM01:08

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Белорусов в соцсетях призвали к уличному протесту и всеобщей забастовке

Белорусов призывают скупить в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: любые защитные каски или шлемы; плотно прилегающие защитные очки; респираторы или противогазы; защитные щитки на голени и руки.
Взгляд.ру07:58

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Источник: первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут при пустых трибунах.
RT на русском08:07