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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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News.ru

Доллар США на МосБирже вырос до 73,85 рубля

News.ru03:52
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАСС03:04
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБК03:13
ПРАЙМ

Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:15
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUM01:08

Специалисты исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу в Калининградской области

Группу волонтеров для исследования популяционного иммунитета к коронавирусу набрали в Калининградской области, сообщила в эфире телеканала "Россия-1" руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура в понедельник.
ТАСС01:13

Малафеев о допинге в «Зените»: «Мне ничего не предлагалось»

Бывший вратарь сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев прокомментировал в интервью «Чемпионату» вызванные экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым слухи о том, что Сергей Пухов, будучи главой медштаба «Зенита», якобы являлся частью государственной допинг-программы.
78.ruвчера в 08:54

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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