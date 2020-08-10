Группу волонтеров для исследования популяционного иммунитета к коронавирусу набрали в Калининградской области, сообщила в эфире телеканала "Россия-1" руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура в понедельник.
Бывший вратарь сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев прокомментировал в интервью «Чемпионату» вызванные экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым слухи о том, что Сергей Пухов, будучи главой медштаба «Зенита», якобы являлся частью государственной допинг-программы.
В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.