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Инфорос
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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Финмаркет

Доллар подорожал на 14 копеек

Финмаркетвчера в 05:02
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБКвчера в 03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАССвчера в 03:04
Фонтанка.Ру

Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:14
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUMвчера в 01:08

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО принять дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.
Российская газетавчера в 12:18
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Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском ликвидируют до сентября 2021 года

Основной очаг загрязнения в Усолье-Сибирском планируется ликвидировать до 1 сентября 2021 года, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.
Коммерсантъ00:50

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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