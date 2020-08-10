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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профильвчера в 12:58
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском10 августа в 03:02
РБК

В какой валюте копить деньги на квартиру. Рекомендации экспертов

РБКвчера в 03:17
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ruвчера в 03:29

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ
REGNUM17:50
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Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой способ добиться выплаты пенсий в 100 тыс. рублей в течение 20 лет: ежемесячно инвестировать 29 тыс. рублей в облигации либо 14,3 тыс. рублей - в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течение 35 лет, пишут Известия.
Капитал страны10 августа в 06:15
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Специалисты полагают, что океан располагается на Церере на глубине приблизительно 40 км. По их мнению, он возник около 20 млн лет назад после того, как Церера столкнулась с другим небесным телом.
Evo-rus.comвчера в 11:11
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
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