Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля
Смотрите также
В Минске ОМОН начал разгонять людей с места гибели протестующего
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
В Саратовской области стартовали учения дальней и средней авиации
Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам
В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
«Яндекс» запустил платформу для самозанятых работников
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России
Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом
«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
Опубликовано видео задержания журналистов Старкова и Солопова
Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
Подробнее о событии