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Инфорос
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
ПРАЙМ

Рубль незначительно растет к доллару и евро

ПРАЙМ03:14
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:07
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
362

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Вслед за Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами Россия может обратиться к Швейцарии и Гонконгу с предложением изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Российская газета08:25
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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Три человека погибли в ДТП в Симферополе

Симферополь, 11 августа 2020, 10:25 — REGNUM Три человека погибли, один получил ранение в результате автоаварии на объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в столице Крыма городе Симферополе, ДТП произошло поздно вечером 10 августа.
REGNUM03:25
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Первое место по объему пассажирских перевозок по итогам июля заняла авиакомпания «Сибирь», которая перевезла 1,34 млн пассажиров, ее пассажиропоток упал на 10,2%. Второе место по объему перевозок в июле заняла авикомпания «Победа», услугами которой воспользовались 1,04 млн пассажиров.
Ведомости11:38
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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
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Электромобиль от Lucid Air сможет предложить запас хода в 711,33 км

Lucid Air, судя по намекающему видеотизеру, получает запас хода в 711,33 километра без подзарядки, что на 64,37 километров больше, чем у Model S. Такой показатель получен, в том числе и благодаря удивительной аэродинамике Lucid Air, которая, по мнению экспертов, пока не имеет себе равных.
Picsnews.net04:33