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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09
ПРАЙМ

Рубль уверенно растет, отыгрывая активизацию аппетита к риску

ПРАЙМвчера в 14:36
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:02
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 11 августа: доллар и евро на торгах подешевели

КП - Беларусьвчера в 14:21

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъ10 августа в 13:05
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новостивчера в 05:53
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