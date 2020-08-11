Рубль незначительно растет к доллару и евро
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Курс рубля перешел к слабому росту к доллару после старта торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 5 копеек – до 73,42 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,18 рубля.В источнике
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