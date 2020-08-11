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Рубль незначительно растет к доллару и евро

Курс рубля перешел к слабому росту к доллару после старта торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 5 копеек – до 73,42 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,18 рубля.В источнике
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Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркет09:18
Росбалт

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:53
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.
«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии
РБК09:51
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Xiaomi запустит третий этап распространения MIUI 12 в октябре

Компания Xiaomi начнёт третий этап распространения фирменной оболочки MIUI 12 в октябре 2020 года для таких смартфонов, как, например, Xiaomi Mi Mix 2, Mi 8 SE, Redmi 7 и Redmi Note 8. Xiaomi Mi Mix 2 Второй этап должен завершиться в Китае в конце сентября, а затем китайские модели «третьей волны» тоже смогут приобщиться к стабильной MIUI 12 без недостатков тестовых сборок.
iXBT.com08:12
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В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новости06:38
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Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»

«Комитет государственного спасения» создадут оппозиционные силы Белоруссии, об этом рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 11 августа в телефонном разговоре с журналистом РИА Новости.
ИА Красная Весна09:33
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Суд обязал Uber и Lyft считать водителей полноценными сотрудниками

Компании, занимающиеся вызовом пассажиров, вместе с другими фирмами, работающими в условиях гиг-экономики, сопротивляются классификации своих водителей как наемных работников, что, по словам защитников трудящихся, дало бы работникам большие преимущества и права.
ITZine.ru05:15

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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