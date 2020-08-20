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Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
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News.ru

Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,86 рубля

News.ru04:29
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля

ТАСС03:29
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
Компания

Курс евро превысил 87,7 рубля

Компания03:13
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
Российская газета07:08
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Жена Навального обратилась к Путину

Супруга оппозиционера Алексея Навального направила в Кремль обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором потребовала разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию.
BFM.ru07:49
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией — Хабиров

Уфа, 21 августа 2020, 14:47 — REGNUM Если компромисс по Куштау не будет найден до 4 сентября, то руководство Башкирии подаст документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой природной территории.
REGNUM07:47
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».
РБК07:44

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Газета.Ru07:28
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