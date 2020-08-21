По состоянию на 10:20 мск курс доллара рос до 74,08 руб. (+0,4%), а курс евро - до 87,71 руб. (+0,17%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля

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