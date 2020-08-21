Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля
По состоянию на 10:20 мск курс доллара рос до 74,08 руб. (+0,4%), а курс евро - до 87,71 руб. (+0,17%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика
Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости 06:02
Общество
Медики омской больницы впустили жену Навального в реанимацию
ПолитРоссия вчера в 09:17
Политика
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Лидер Франции сообщил об этом журналистам, отметив, что обсудил случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Evo-rus.com 01:01
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что знает, кто сидел за рулем во время ДТП
ИА Красная Весна вчера в 21:29
Происшествия
СМИ: Капитан МЮ Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими в баре
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был задержан за драку в одном из заведений греческого города Миконос.
RT на русском 06:14
Хоккей
«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Вашингтон Кэпиталз» вышел из борьбы за Кубок Стэнли-2020, проиграв пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 01:46
Киберспорт
В Dota 2 добавили анонсер The International
CyberSport.ru 02:13
Общество
В Крыму подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 21 августа 2020, 10:05 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 21 августа на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:05
Общество
Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.
Газета.Ru 00:23
Политика
Белорусская оппозиция отказалась от «украинского сценария»
Белорусская оппозиция отказалась от смены власти по сценарию украинского Майдана.
Lenta.ru 05:08
Общество
Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия 04:35
Общество
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
Численность населения России достигла 145,9 млн человек, что на 2 млн больше по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН.
Известия вчера в 23:39
Религия
Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах
РИА Новости вчера в 15:31
Гаджеты
Apple заменяет комплектующие для снижения стоимости нового iPhone 12
Американская корпорация Apple оснастит смартфоны нового поколения iPhone 12 более дешевыми комплектующими, чтобы компенсировать стоимость технологии 5G и при этом не повышать розничные цены.
iReactor 03:21
Армия и оружие
Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу по протестующим
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил применение военными оружия против протестующих.
Lenta.ru вчера в 19:57
Общество
В работе приложения «Сбербанка» произошел сбой
Клиенты «Сбербанка» столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на колл-центр банка.
РБК 05:44
Политика
Песков объяснил отказ от транспортировки Навального решением врачей
Ответственность за состояние здоровья Алексея Навального несут врачи, поэтому они и должны принимать решение о возможности его транспортировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ
В Нижнем Новгороде задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в финансировании террористической организации «Исламское государство»*.
RT на русском 05:01
Общество
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
Известия вчера в 19:14
Общество
Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России
Крупнейшие авиакомпании РФ почти вдвое снизили цены на внутренние перелеты из-за плохого спроса, пишет в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 03:11
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Политика
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ДНР
В сообщении отмечается, что СБУ планировала насильно вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса, чье имя не раскрывается.
Территория новостей вчера в 03:31
Общество
Венецианцы предложили затопить Нью-Йорк и Калифорнию
Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства.
Pravda.Ru 04:40
Здоровье
В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых
Вакцина против гриппа отечественного производства будет доставлена в больницы и поликлиники республики через два дня.
Известия Татарстана 04:31
Футбол
«Вперед, моя «Севилья». Крыховяк пожелал испанцам победы в финале Лиги Европы
Напомним, что Крыховяк выступал за «Севилью» с 2014-го по 2016 год. В составе испанцев футболист два раза побеждал в Лиге Европы.
Матч ТВ 06:08
Игры
Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5
PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:40
Происшествия
В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления
Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru 03:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева похвасталась фото, сделанной ее двухлетней дочерью
49-летняя Лера Кудрявцева показала поклонникам первую фотографию, которую сделала ее дочь Маша.
RuNews24.ru 03:03