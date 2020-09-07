К 10:10 мск курс доллара находился на уровне 75,67 руб. (+0,31%), евро рос до 89,49 руб. (+0,3%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% и достиг 2929,38 пункта, а индекс РТС - на 0,31%, до 1223,75 пункта.