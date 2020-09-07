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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

К 10:10 мск курс доллара находился на уровне 75,67 руб. (+0,31%), евро рос до 89,49 руб. (+0,3%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% и достиг 2929,38 пункта, а индекс РТС - на 0,31%, до 1223,75 пункта.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
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Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Ру03:27
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Компания

Курс доллара превысил 75,6 рубля

Компания03:14
Профиль

Доллар подорожал до 75,59 рубля

Профиль03:26
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04

В России могут вырасти штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ

Депутаты дорабатывают законопроект с учетом замечаний Минстроя, который предусматривает увеличение штрафов в разы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
ТК Звезда20:49
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Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

Медики выяснили, как COVID может повлиять на здоровье сердца детей

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который развивается у некоторых детей после перенесенной коронавирусной инфекции, способен повредить сердце до такой степени, что детям понадобится пожизненное медицинское наблюдение и контроль.
Ридус22:34

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
РБК03:47
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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