Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи на 0,12%, до 76,375 рубля, курс евро - на 0,11%, до 89,905 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:10 мск рубль перешел к росту.