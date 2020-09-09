Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля
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Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи на 0,12%, до 76,375 рубля, курс евро - на 0,11%, до 89,905 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:10 мск рубль перешел к росту.В источнике
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