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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля

Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи на 0,12%, до 76,375 рубля, курс евро - на 0,11%, до 89,905 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:10 мск рубль перешел к росту.В источнике
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Компания

Курс доллара упал до 76 рублей

Компания03:51
Свободная Пресса

Курс валют сегодня: доллар и евро выросли на торгах

Свободная Прессавчера в 04:25
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 76,07 рубля

Банки.ру04:33
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,07 рубля

ПРАЙМ04:35
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля

ТАСС03:22
Московский Комсомолец

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Московский Комсомолец03:33
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 247 сентября в 03:26

Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Одна из лучших среди GeForce RTX 3090. Появились фотографии печатной платы модели EVGA Kingpin

Сегодня в Сети появились фотографии частей печатной платы RTX 3090 Kingpin, опубликованные известным оверклокером Винсом Люсидо (Vince Lucido), известным под тем самым псевдонимом Kingpin — он всегда помогает разрабатывать одноимённые адаптеры EVGA.
iXBT.com03:58

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12