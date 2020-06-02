В начале сессии за доллар давали меньше 69 рублей, сообщает Московская биржа. По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля.

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

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