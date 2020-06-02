Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

В начале сессии за доллар давали меньше 69 рублей, сообщает Московская биржа. По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля.
Читать в источнике
Комментировать611

Подробнее о событии

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости03:53

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБК03:02

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАСС03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъ03:26

Курс доллара обвалился

Lenta.ru03:19

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

Слово и Дело вчера в 09:19
9
Шоу-бизнес

Композитор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 вчера в 09:46
10
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
76
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
427
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
991
Экономика

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5 процента в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения, сообщает РБК со ссылкой на проект Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям.
РИА Новости 00:43
2,9K
Общество

Парад Победы в Москве проведут с элементами торжества 1945 года

Lenta.ru 07:25
1
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,2K
Игры

Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith

Санта-Моника, США, 2 июня 2020, 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ.
REGNUM 06:50
Политика

СМИ опубликовали бюллетень для голосования по Конституции

На странице RIA Kremlin Pool в Twitter опубликован образец бюллетеня для голосования по Конституции.
Коммерсантъ 07:18
105
Происшествия

Захвативший банк в Москве мужчина признал вину и принес извинения

Захвативший отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой.
ТАСС 07:10
Общество

Назначен новый начальник московской полиции

Интерфакс 05:51
8
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
55
Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
960
Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
3
Политика

В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты

Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:12
Политика

На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
2,5K
Общество

Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
894
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
223
Политика

Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
5
Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
3
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
18
Политика

МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
4
Футбол

Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
Sports.ru 06:40
Хоккей

Новым игроком «Авангарда» станет чемпион мира

Хоккеист сборной Финляндии перейдёт в омский клуб. 24-летний защитник Оливер Каски станет новым игроком ХК "Авангард".
Омск здесь вчера в 02:44
1
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
3
Политика

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
2
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
9
Происшествия

Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.
Известия 07:15
15
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное