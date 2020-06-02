Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Рубль умеренно укрепляется на фоне растущих цен на нефть

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Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
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«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
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Общество

В Саратове со дна Волги поднимают затонувший буксир

Сегодня на Волге в районе новой набережной Саратова рабочие приступили к подъему затонувшего буксира.
Взгляд-инфо 06:33
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как будет тренироваться в сборной

Татар-информ 04:53
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
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Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
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Общество

Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве

Российская газета 06:18
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
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Хоккей

Карпов и Каблуков стали хоккеистами «Металлурга»

Матч ТВ 07:43
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Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
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Общество

МВД Украины: 2700 вагонов зерна из госрезерва съели мыши

Экс-глава Госрезерва Украины после проведённого аудита объяснил отсутствие зерна в неприкосновенных хранилищах тем, что его съели мыши.
Новый День 06:43
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Общество

В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
Известия 07:18
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Общество

Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев

Пандемия коронавируса обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:25
Кино

Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
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Футбол

Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
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Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
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Кино

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС 04:00
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Общество

СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
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Экономика

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
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Общество

Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
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