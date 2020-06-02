Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Эхономика: Итоги прошлого месяца

Эхо Москвы06:18

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости01 июня в 06:58

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с марта

ПРАЙМвчера в 03:10

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАССвчера в 03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъвчера в 03:26

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомостивчера в 03:53
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

RT на русском вчера в 15:58
12
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
593
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
83
Политика

Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру

Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион.
REGNUM 11:09
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
21
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2K
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2K
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 09:16
1,4K
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
449
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
1,1K
Происшествия

На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка

На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
1,2K
Армия и оружие

Посадку Ка-27 на палубу новейшего корвета «Гремящий» сняли на видео

Летчики Государственного летно-испытательного центра Минобороны России выполняют посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета "Гремящий" в море.
Российская газета 07:41
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Футбол

В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом

Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги.
Газета.Ru 11:50
Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
306
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
726
Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
9
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
28
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru 10:18
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
339
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,7K
Транспорт

Перевозка пассажиров до станции Выходной будет пересмотрена

Московский Комсомолец Мурманск 09:15
38
Политика

На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
10
Общество

В России введут новый крупный штраф для автомобилистов

В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
27
Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
1,9K
Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM 11:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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