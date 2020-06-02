Финансы
Деловое.ТВКурс доллара упал ниже 70 рублей
Курс доллара упал ниже 70 рублей. Об этом стало известно из данных Мосбиржи. Новый доллар стоит 69,74 рубля, а евро упал на 25 копеек и составил 77,68 рублей.
Читать в источнике
Оценить408
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор: к снятию ограничений Петербург не готов категорически
Как передает РБК, она подчеркнула, что пока Северная столица не соответствует критериям, которые установлены Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер.
Карповка 09:30
Политика
В России 1 июля объявят выходным
В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Происшествия
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом
В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Авто будет использоваться в фильме «Бэтмен», главную роль в котором исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.
News.ru вчера в 08:25
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Культура
На телевидении запустят «Детский КВН»
На телеканале СТС в понедельник, 15 июня, выйдет первый выпуск программы «Детский КВН». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
NewInform 07:50
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Cобянин назвал основу эффективной борьбы с коронавирусом
Основой безопасности Москвы и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 станет вакцина, первые партии которой власти столицы рассчитывают получить осенью.
РБК 11:59
Наука
Ученые выяснили, готовы ли собаки спасать своего хозяина
Американские специалисты провели эмоциональный эксперимент с участием животных, чтобы выяснить их способность и желание помогать своему хозяину в трудной ситуации.
Волга-Медиа вчера в 10:07
Авто
Китайская Zotye не смогла запуститься в США
Руководители китайского автомобильного концерна Zotye отказались от своих планов, касающихся начала продажи машин на рынке США.
Car.ru 08:26
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Наука
Шестое массовое вымирание ускоряется
МедиаПоток 11:20
Футбол
В РПЛ объяснили, почему следующий сезон начнётся в начале августа
РПЛ назвала сроки начала нового сезона и объяснила причины такого решения.
Metaratings 10:30
Авто
На продажу выставлена Toyota Supra за 0 долларов
На момент подготовки материала стартовый ценник в 0 (ноль) "баксов" не изменился, что означает отсутствие желающих приобрести замечательный автомобиль.
Авторамблер вчера в 03:53
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Политика
Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным
Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу.
Национальная служба новостей 10:27
Армия и оружие
Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины
Взгляд.ру 12:36
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44