Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

В начале сессии за доллар давали меньше 69 рублей, сообщает Московская биржа. По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля.
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