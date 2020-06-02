Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

В начале сессии за доллар давали меньше 69 рублей, сообщает Московская биржа. По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля.
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Эхономика: Итоги прошлого месяца

Эхо Москвы06:18

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости01 июня в 06:58

Курс доллара обвалился

Lenta.ruвчера в 03:19

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАССвчера в 03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъвчера в 03:26

Американские гонки: эксперты спрогнозировали от 60 до 100 руб./$ к концу года

Известиявчера в 12:28
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Происшествия

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Коммерсантъ 14:32
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Экономика

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
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Политика

Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
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Авто

Geely пересмотрела комплектации кроссовера Emgrand X7

Автоновости дня 02:38
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
20
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
1,7K
Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 01 июня в 03:41
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Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru 03:46
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
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Наука

Коронавирус успешно размножается даже в клетках сердца

Исследователи смогли выяснить, что коронавирусная инфекция способна эффективно размножаться даже в клетках сердца.
Discover24 03:46
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Футбол

Заседание исполкома РФС состоится 9 июня

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза пройдет 9 июня, сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
Sport24.ru 13:55
Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
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Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию мобильные комплексы ПВО

Стало известно о переброске в идлибскую зону деэскалации мобильных зенитных ракетных комплексов Atilgan.
Российская газета 08:18
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Общество

В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных

В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
6
Политика

Белорусское правительство уйдет в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, сообщает БелТА.
Газета.Ru 13:51
781
Политика

Франция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России.
Газета.Ru 13:10
6
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
2K
Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
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Происшествия

В Ярославской области бывшего депутата-единоросса посадили за убийство

Переславский районный суд приговорил к восьми с половиной годам строгого режима бывшего главу фракции «Единой России» в Переславль-Залесской гордуме Владимира Корнилова за убийство сторонника «Справедливой России» Павла Череднякова.
Коммерсантъ 13:06
1
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Политика

Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
2
Здоровье

Медицинские психологи оценили новые надбавки

Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи.
Известия вчера в 19:15
1
Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
77
Общество

Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru 04:47
37
Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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