Финансы
Главный региональныйКурс доллара на открытии торгов опустился ниже 73 рублей
В первый час торгов в понедельник, 18 мая, российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи. В начале открытия торгов курс доллара снизился ниже 73 рублей (72, 86 рубля падение составило 0,7%).
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля
Комсомольская правда03:18
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Комментарии
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Политика
Путин позвонил Алиеву из-за ситуации на границе с Азербайджаном
По инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, стороны обсудили ситуацию на границе, где скопились стремящиеся выехать домой азербайджанцы.
Взгляд.ру 10:53
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
Немецкий депутат призвал убрать американское ядерное оружие из Европы
Депутат Бундестага Юрген Триттин призвал убрать американское ядерное оружие с материка, чтобы уменьшить вероятность вооруженного противостояния с участием десятков стран.
Политическая Экспертиза 07:36
Шоу-бизнес
Резюме о способностях молодой Меган Маркл появилось в Сети
В интернет-пространстве появилась информация о сферах, в которых 24-летняя Меган Маркл проявляла талант еще до замужества.
VSE42.RU 01:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков
Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
Взгляд.ру 11:13
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 16 мая в 17:15
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Авто
В GAC рассказали о новом кроссовере для России
Китайский GAC Motor, ныне представленный в России только флагманским внедорожником GS8, скоро расширит свою линейку новым среднеразмерным кроссовером GS5.
Автоновости дня 07:45
Общество
Роспотребнадзор: в России остановлен рост коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России остановлен рост коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
FlashNord вчера в 09:37
Футбол
Футболист Константин Плиев заразился коронавирусом
У футболиста Константина Плиева подтвержден коронавирус.
BFM.ru 09:19
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой 06:47
Экономика
Глава ФРС США допустил рост безработицы до 25%
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в эфире программы "60 минут" телеканала CBS заявил, что показатели безработицы в Америке будут очень похожи на те, которые были во времена Великой депрессии.
Российская газета 02:06
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Армия и оружие
18 мая празднуется День Балтийского флота
Отметим, 18 мая день рождения отмечает и «колыбель русского флота» Кронштадт, который был основан в этот день 316 лет назад.
Inc-news.ru 01:22
Космос
Молодой горячий нептун мигрировал к своей звезде
Ученые выдвинули альтернативную версию происхождения необычных орбитальных характеристик K2-25b, заключающуюся в том, что его механизм миграции к звезде аналогичен тому, который происходит у горячих юпитеров.
N+1 16 мая в 12:54
Общество
На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ 10:08
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Политика
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Политика
Украинцы не назвали Зеленского лучшим президентом страны
Жители Украины поучаствовали в опросе и выбрали лучшего президента страны.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.
РИА Новости 11:25