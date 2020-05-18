В первый час торгов в понедельник, 18 мая, российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи. В начале открытия торгов курс доллара снизился ниже 73 рублей (72, 86 рубля падение составило 0,7%).

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 73 рублей

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