Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей

По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
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Рубль растет к доллару, слабеющему на forex, но теряет к евро

ПРАЙМ07:29

Курс доллара снизился на два рубля

Известия06:00

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАСС04:02

Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Москва 2403:25

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

Rambler News Service03:09

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 78,85 рубля

Банки.ру04:44

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Коммерсантъвчера в 07:08
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Спорт

Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 13:14
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Здоровье

Минздрав высказался о назначении больным коронавирусом ибупрофена

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав, инфекционисты советуют для лечения коронавируса использовать такие лекарства как ибупрофен и парацетамол.
ToDay News Ufa 12:20
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
РБК 14:54
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Хоккей

Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство Национальной хоккейной лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает пресс-служба лиги.
Чемпионат вчера в 16:45
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека

Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.
REGNUM 13:31
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор 04:35
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

РИА Новости 11:52
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Футбол

Роналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Gazeta.SPb 14:31
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Экономика

Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли

Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
Gazeta.SPb 14:13
Общество

Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Lenta.ru 13:28
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Общество

Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
РБК 12:07
Гаджеты

СМИ: ноутбуки с CPU Intel 10 поколения и графикой NVIDIA Super покажут 2 апреля

По информации профильных ресурсов, уже 2 апреля будут анонсированы ноутбуки с процессорами семейства Intel Comet Lake-H десятого поколения.
Игромания.ру 14:36
Здоровье

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом

В регионе зарегистрирован второй случай заражения COVID-2019. Один из сотрудников Ивановской областной больницы выявлен с коронавирусом.
IvanovoNews вчера в 08:54
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport вчера в 07:46
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
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