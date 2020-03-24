Финансы
Rambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей
По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
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Спорт
Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о переносе Летней Олимпиады в Токио на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Здоровье
Минздрав высказался о назначении больным коронавирусом ибупрофена
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав, инфекционисты советуют для лечения коронавируса использовать такие лекарства как ибупрофен и парацетамол.
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Хоккей
Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах
Руководство Национальной хоккейной лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает пресс-служба лиги.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Общество
Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека
Рим, 24 марта 2020, 20:31 — REGNUM От коронавируса в Италии по данным на вечер вторника, 24 марта, скончались 6820 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 743, то есть на 12%, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Общество
Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Экономика
Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли
Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
Общество
Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
Гаджеты
СМИ: ноутбуки с CPU Intel 10 поколения и графикой NVIDIA Super покажут 2 апреля
По информации профильных ресурсов, уже 2 апреля будут анонсированы ноутбуки с процессорами семейства Intel Comet Lake-H десятого поколения.
Здоровье
В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом
В регионе зарегистрирован второй случай заражения COVID-2019. Один из сотрудников Ивановской областной больницы выявлен с коронавирусом.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.