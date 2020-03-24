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Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.