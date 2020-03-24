Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей

На открытии торгов на Московской бирже во вторник индекс МосБиржи вырос на 5 процентов до отметки 2367 пунктов, индекс РТС - на 7,4 процента, до 948 пунктов. Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 78,85 рубля

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