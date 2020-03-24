На открытии торгов на Московской бирже во вторник индекс МосБиржи вырос на 5 процентов до отметки 2367 пунктов, индекс РТС - на 7,4 процента, до 948 пунктов. Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей

Политика Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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