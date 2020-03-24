Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей

По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
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Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

Rambler News Service03:09

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 78,85 рубля

Банки.ру04:44

Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Москва 2403:25

Курс доллара снизился на два рубля

Известия06:00

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАСС04:02

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБК03:03

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Коммерсантъвчера в 07:08
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Комментарии

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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Об эффективности комбинированного препарата против коронавируса заявили французские врачи

По данным портала TechCrunch, бороться со штаммом COVID-19 можно при помощи антибиотика азитромицина в сочетании с антималярийным препаратом гидроксихлорохином.
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Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Перрин раскритиковал руководство «Барселоны»

Бывший директор «Барселоны» Альберт Перрин высказался о работе нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу.
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В Италии российских военных врачей отправят в Бергамо

В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
Труд 08:33
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Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Армия и оружие

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан

Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
REGNUM 11:09
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В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
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«Секситайм» для болельщиков «Автомобилиста» подошло к концу

Стоит добавить, когда Дэн Секстон забрасывал шайбы, болельщики сопровождали это комментарием It's sexy time.
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Здоровье

Врачи рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом в Новосибирске

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, около 343 тыс. заболевших, умерли более 14,7 тыс. человек.
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У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
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Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
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Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
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Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
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Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
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«Северный поток-2» утратил актуальность, не вступив в строй

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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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Олимпиаду в Токио перенесли на год

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На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
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В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
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В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
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