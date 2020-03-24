Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Курс рубля вырос

Lenta.ruвчера в 03:37

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАССвчера в 04:02

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБКвчера в 03:03

Курс доллара на Мосбирже снизился до 78,65 рубля

Москва 24вчера в 03:25

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

Известиявчера в 03:41

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новости23 марта в 03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:08, Ашберн

Комментарии

Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
Общество

Китай снимает карантин в провинции Хубэй

Ограничения будут сняты с границ провинции в среду, 25 марта. А в Ухане это произойдет только 8 апреля.
Gazeta.SPb вчера в 05:54
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный 23 марта в 22:07
Армия и оружие

В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет

РИА Новости вчера в 19:09
Общество

В Госдуме предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Как напоминает депутат, у самозанятых граждан, в отличие от наемных работников, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат из-за невозможности работать на фоне ситуации с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 23:34
Футбол

Смолов: Рамос сказал, что надо было приезжать в Испанию раньше

RT на русском вчера в 16:27
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:08
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru вчера в 21:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Технологии

Microsoft нашла уязвимость во всех Windows

Уязвимость была обнаружена компанией в системе обработки и отображения шрифтов в Windows.
The GEEK вчера в 02:19
Здоровье

В Омске на домашнем карантине находится 1807 человек

Напомним, что накануне количество омичей, находящихся на карантине, составляло 1205 человек. За сутки изолировали ещё 602 человека.
АиФ Омск 23 марта в 00:09
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Здоровье

Особый механизм заражения коронавирусом найден

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Общество

Кировчане начнут получать пособия на детей от 3 до 7 лет

Президент РФ подписал указ о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Московский Комсомолец Киров 23 марта в 09:12
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное